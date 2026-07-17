Аркадия Бабченко заочно приговорили к 1,5 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил живущего в Эстонии журналиста Аркадия Бабченко к 1,5 годам колонии общего режима за отказ маркировать посты в Telegram плашкой "иноагента".



Как сообщает "Медиазона", мировой судья назначил Бабченко более строгое наказание, чем просила прокуратура (гособвинение запрашивало 1 год). Кроме того, ему на два года запретили администрировать интернет-ресурсы. Уголовное дело по статье о несоблюдении обязанностей "иноагента" было возбуждено в мае 2026 года из-за публикаций, сделанных годом ранее.

На первом заседании прокурор, зачитывая письменные доказательства, сообщил, что Бабченко объявлен в розыск также по другой статье - о публичных призывах к терроризму в интернете. Подробности этого дела неизвестны.

Аркадий Бабченко - в прошлом журналист "Новой газеты", участник протестного движения, блогер. После аннексии Крыма поддержал Украину, в 2017 году уехал из России в Киев. Большой резонанс вызвала история с устроенной украинскими спецслужбами инсценировкой покушения на Бабченко, при которой было объявлено о том, что журналист был убит - это произошло 29 мая 2018 года.



Впоследствии Бабченко покинул Украину, сейчас он живёт в Эстонии. Он продолжает выступать в поддержку Украины и против российской агрессии, ведёт сборы в пользу ВСУ. В реестр "иностранных агентов" Бабченко был включён российскими властями в апреле 2023 года. Приговор он пока не комментировал.