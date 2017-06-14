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Езиды Армении

В селении Акналих строят храм – символ стойкости народа, который неоднократно подвергался преследованиям
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Шейх Азиз,&nbsp;старший духовный лидер армянских езидов,&nbsp;целует крошечного медного павлина в знак уважения к Малаку Тавусу, ангелу-павлину, который является главой ангелов в религии езидов
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Шейх Азиз, старший духовный лидер армянских езидов, целует крошечного медного павлина в знак уважения к Малаку Тавусу, ангелу-павлину, который является главой ангелов в религии езидов

Это почтение к Малаку Тавусу, упрямому ангелу, который, по преданию, отказался подчиниться воле Бога, привело к тому, что консервативные мусульмане считают езидов &quot;поклонниками дьявола&quot;. История ангела-павлина, брошенного в ад за отрицание Бога, похожа на то, что написано в Коране о шайтане, дьяволе
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Это почтение к Малаку Тавусу, упрямому ангелу, который, по преданию, отказался подчиниться воле Бога, привело к тому, что консервативные мусульмане считают езидов "поклонниками дьявола". История ангела-павлина, брошенного в ад за отрицание Бога, похожа на то, что написано в Коране о шайтане, дьяволе

Армянские женщины-езидки отдают свое почтение ангелу-павлину внутри храма в Акналихе, недалеко от Еревана. Для езидов Малак Тавус выше понятий добра и зла, как огонь, который может согревать и гореть под кастрюлей еды, но который может и сжечь и уничтожить
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Армянские женщины-езидки отдают свое почтение ангелу-павлину внутри храма в Акналихе, недалеко от Еревана. Для езидов Малак Тавус выше понятий добра и зла, как огонь, который может согревать и гореть под кастрюлей еды, но который может и сжечь и уничтожить

Езиды целуют руку Шейха Азиза. Езиды не едят свинину и листья салата и три раза в день молятся, глядя на Солнце. Первая молитва дня &ndash; за другие народы мира. Местный езид так объяснил это Радио Свобода: &quot;Мы думаем, что, если другие люди счастливы, мы тоже будем счастливы&quot;
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Езиды целуют руку Шейха Азиза. Езиды не едят свинину и листья салата и три раза в день молятся, глядя на Солнце. Первая молитва дня – за другие народы мира. Местный езид так объяснил это Радио Свобода: "Мы думаем, что, если другие люди счастливы, мы тоже будем счастливы"

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