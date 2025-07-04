Армения направила ноту протеста России из-за высказываний в СМИ

Министерство иностранных дел Армении вручило ноту протеста российскому послу в Ереване Сергею Копыркину. Поводом стали, как утверждает армянская сторона, недружественные высказывания на российских телеканалах и нападки на действия армянских властей.

В заявлении МИД Армении говорится о "враждебной пропаганде" в адрес правительства, которая подогревается комментариями российских чиновников, депутатов, экспертов и СМИ.

Подобные высказывания в Ереване сочли неприемлемыми и подчеркнули, что они нивелируют положительные итоги недавних двусторонних контактов.

"Согласно этим заявлениям, арест лиц, планирующих государственный переворот, рассматривается как "очередной недружественный шаг премьера Армении Пашиняна". Соответственно, подобные заявления являются не только абсурдными, поскольку непонятно, как и почему предотвращение государственного переворота считается недружественным шагом, но и грубым вмешательством во внутренние дела Армении", — заявила представитель МИД Армении Ани Бадалян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РБК заявила, что в ноте содержатся цитаты "в поддержку свободы вероисповедания" российских политиков и общественных деятелей, которые не понравились правительству Никола Пашиняна.

В июне 2025 года власти Армении заявили о предотвращении попытки переворота со стороны движения "Священная борьба", созданного в 2024 году во время протестов. Были арестованы его лидер, епископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, и ряд сторонников, что вызвало уличные протесты и столкновения.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал российских чиновников не вмешиваться во внутренние дела его страны. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Москва не намерена этого делать, но напомнил о миллионах армян в России, следящих за ситуацией.

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