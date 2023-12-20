Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию на вещание компании "Тоспа", которая, в частности, транслирует программы российской радиостанции "Sputnik Армения".

Одной из причин такого решения стала авторская передача российского теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Комиссия посчитала, что в выпуске от 17 ноября он говорил об Армении и её гражданах "в насмешливых и уничижительных выражениях", "призывал к действиям, запрещенным законодательством", а также, задавшись вопросом "останется ли жив премьер Никол Пашинян", фактически призвал к насилию.

"Sputnik" - российское информационное агентство, производящее контент для зарубежной аудитории более чем 30 языках. Его руководителями являются прокремлёвские журналисты и медиа-менеджеры Дмитрий Киселёв и Маргарита Симоньян. Последняя является также женой Тиграна Кеосаяна.

После полномасштабного вторжения России в Украину сайты и радиостанции Sputnik были заблокированы во многих западных странах в связи с распространением недостоверной информации и пропаганды.