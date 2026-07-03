Национальное собрание Армении в окончательном чтении приняло закон о праве голосовать на выборах только гражданам, постоянно живущим в стране, сообщает Армянская служба Радио Свобода.

"За" голосовали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор" и ещё один парламентарий, ранее покинувший блок "Армения". Оппозиционная фракция "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна намерена обратиться в Конституционный суд и оспорить законность принятой инициативы.

Новый закон предполагает, что голосовать на выборах в Армении могут только те граждане, кто до момента публикации списков избирателей провёл в стране не менее года из двух последних лет. Исключение делается только для лиц, выехавших на учебу или для государственных командировок.

Несколько общественных организаций подвергли законопроект жёсткой критике, утверждая, что такие законодательные изменения антиконституционны и незаконны, ставят под угрозу демократические принципы и нарушают политические права граждан.

Армения возможность голосовать за рубежом своим гражданам не предоставляет. Голосование в посольствах и консульствах доступно лишь дипломатическим работникам и их родным.