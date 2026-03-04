Армия Израиля начала новую серию ударов по "Хезболле" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром четвертого марта заявила о начале новой серии ударов по инфраструктуре ливанской проиранской группировки "Хезболла" в Бейруте.

Подробности атаки не приводятся. По данным The Times of Israel, перед ударом израильские военные выпустили предупреждение об эвакуации из двух зданий в столице Ливана.

Assosiated Press cо ссылкой на Минздрав Ливана пишет, что в результате ночных израильских ударов по городам вблизи Бейрута погибли по меньшей мере шесть человек, еще восемь ранены. Кроме того, был нанесен удар по отелю в пригороде Бейрута.

"Хезболла" признана террористической в США и Израиле, в Ливане она действует как легальная политическая сила (власти страны призывают её разоружиться, но у них нет силовых возможностей принудить её к этому).

Удары Израиля и США по Ирану

Израильская армия продолжает наносить удары и по Ирану - как и военные США. 4 марта - пятый день операции против Ирана. Ночью Израиль, по данным ЦАХАЛ, ударил по десяткам командных центров, центрам управления "Басидж" (военизированная сила, связанная с Корпусом стражей исламской революции), а также по управлению снабжения сухопутных войск и пусковым установкам. "Целевые командные центры использовались иранским режимом для поддержания контроля над территорией Ирана и для проведения ситуационной оценки", – говорится в сообщении.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что американские военные с 28 февраля уничтожили 17 иранских военно-морских судов, включая подводную лодку, а также нанесли удары почти по 2000 целям по всему Ирану.

В операции, по его словам, принимают участие более 50 тысяч американских военнослужащих, более 200 истребителей, две авианосные ударные группы и дальние бомбардировщики. "Мы только начали, – сказал он. – Но я абсолютно уверен, что мы вместе с нашими партнёрами обязательно достигнем наших военных целей".

Удары Ирана по союзникам США в регионе

Адмирал Купер также отметил, что Иран выпустил более 500 ракет и 2 тысяч беспилотников по целям в регионе. Он обвинил Тегеран в преднамеренных ударах по гражданским целям. Представители иранских властей и Корпуса стражей исламской революции заявили, что за последние сутки были нанесены удары по радарам и другим средствам связи на базах США в Катаре и Кувейте. В заявлении министерства обороны Катара говорится, что база Эль-Удейд вечером в среду подверглась ракетному обстрелу, одна из ракет достигла цели, но пострадавших не было. Также ударам подверглась база США в Эрбиле на севере Ирака. Иран ночью наносил ракетные удары также по Израилю, о пострадавших не сообщалось.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни, вероятно, будут усиливать интенсивность ударов по иранским объектам.