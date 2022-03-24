"Армия, которая освободит Беларусь". Белорусы воюют на стороне Украины

Павел Кулаженко, американский белорус, стал бойцом батальона имени Кастуся Калиновского. Последние 10 лет он жил в Нью-Йорке, но неделю назад приехал в Украину, чтобы воевать на ее стороне против российской армии.

Павел Кулаженко – известная личность в белорусской политической среде. Он принадлежит к движению "Сопротивление", которое возникло после выборов 2020 года и продвигает идею восстания против режима Лукашенко. Павел жил в Беларуси до 2011 года, служил во внутренних войсках и ОМОНе. Сейчас он – белорусский доброволец в Украине. Он убежден, что белорусский батальон Калиновского станет основой армии, которая в будущем освободит Беларусь от диктатуры.

Павел говорит, что вылетел из США на следующий день после получения визы. Проведя несколько дней в Варшаве, где находится Центр белорусских добровольцев, он прибыл в Киев.

"Это время выбора для всех нас, когда ты должен решить – кто ты. Я понимаю, что без свободной Украины не будет свободы и в Беларуси. Для меня как белоруса это исторический шанс. Если мы его упустим, то неизвестно, когда он появится снова. Украина – единственная страна в мире, которая предоставляет площадку для будущего формирования Белорусской освободительной армии, которая формируется на базе батальона Кастуся Калиновского", – говорит Павел Кулаженко.

Я понимаю, что без свободной Украины не будет свободы и в Беларуси

Освобождение Украины от российских оккупантов он называет первой задачей белорусских добровольцев, а вот "снос режима Лукашенко" называет "конечной остановкой" для белорусов из батальона.

"Последняя опора Лукашенко – это силовики. Если он отправит их в Украину, а отсюда гробы пойдут обратно, то он лишится и этой последней опоры. Как человек, который воюет на стороне Украины, я готов встретить здесь Лукашенко. Они уже видели, что здесь делают с российскими оккупантами, то же самое сделают и с ними. А учитывая нашу конечную цель, могу сказать, что тогда у нас будет меньше работы, когда придет время освобождать Беларусь", – говорит Павел.

На вопрос, что он будет делать, если увидит на поле боя солдата с красно-зеленым флагом на форме (официальный флаг Беларуси при режиме Лукашенко; противники режима используют традиционный национальный бело-красно-белый флаг. – РС), он уверенно отвечает: "Если он встанет передо мной с оружием в руке, я не буду колебаться".

По словам Павла, в батальоне Калиновского есть вся информация о том, какие войска сосредоточены по ту сторону белорусской границы, какое у них вооружение и бронетехника. "Если они захотят прийти сюда с плохими намерениями, их ждет шквальный огонь и "Байрактары" (беспилотники турецкого производства. – РС), и все они будут уничтожены", – говорит Павел Кулаженко.

По его словам, сегодня в батальоне Кастуся Калиновского более сотни бойцов. На следующей неделе ожидается прибытие еще одной группы: "Уже есть политическое решение о расширении нашего подразделения. Пробиваем возможность создания собственной тренировочной базы. К нам здесь очень хорошее отношение, украинцы помнят прежний опыт с белорусами. Когда мы уезжали из Львова, проводница удивилась, что мы белорусы. Но мы ей объяснили разницу между белорусами и лукашистами", – говорит Павел.

Если они захотят прийти сюда с плохими намерениями, их ждет шквальный огонь и "Байрактары"

"У нас сильная команда, которая создает штаб управления батальоном. Команда прекрасно осознает свои цели, в том числе и конечную, и делает все, чтобы расширить наше подразделение. Мы делаем все возможное, чтобы сконцентрировать ресурсы в одном месте. Единственная база, на которой может возникнуть освободительная армия для будущей Беларуси, – это то подразделение, в составе которого я сейчас нахожусь".

Сегодня белорусы с украинской стороны участвуют в различных формированиях, но батальон Калиновского – самый многочисленный.

"Мы приглашаем всех к себе, прежде всего людей с боевым опытом. Они составят костяк нашего батальона. Это время самоопределения для настоящих мужчин и белорусов в деле освобождения своей Родины. Ни расстояние, ни возраст, ни недостаток боевого опыта не должны их в этом останавливать. Батальон имеет большой боевой опыт. Есть очень опытные инструкторы. Всему можно научиться. Я не думаю, что кто-то может научить лучше, чем инструкторы, которые воюют с 2014 года", – говорит Павел.

Бойцы батальона уже участвовали в боевых действиях. Пару дней назад на боевое задание отправились еще две группы. В первую очередь в таких операциях участвуют люди с боевым опытом и хорошим вооружением.