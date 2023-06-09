"Армия разрушена". Блогеры о признаниях Романа Веневитина

История подполковника ВС РФ Романа Веневитина, побывавшего в плену у вагнеровцев, получила продолжение. Несколько дней назад пригожинские войска распространили видео, в котором подполковник признается, что обстреливал их, будучи пьяным, из "личной неприязни". Теперь Веневитин выложил в своем телеграм-канале серию новых видео, в которых заявляет, что оговорил себя под давлением, и обвиняет вагнеровцев в том, что те пытали его и других солдат.

"Меня пленили, держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. Видео с моим допросом – это результат давления", – говорит Веневитин.

Откровения Веневитина говорят о бесправном положении российских военных на фронте, отмечают как российские, так и украинские комментаторы.

Александр Плющев

Подполковник, попавший в плен к вагнеровцам, рассказал, как над ним там издевались. Но больше всего меня почему-то поразило, что у него угнали два танка.

Вера Афанасьева

"Российская армия.



Ожидание: ты в костюме Бэтмена при поддержке стратегических бомбардировщиков и танков "Армата" штурмуешь Вашингтон.



Реальность: тебя имеют вагнеровцы в сарае на окраине Нижней Козлокуевки"



Командир 72-й бригады ВС РФ подполковник Веневитин, который ранее был захвачен в плен ЧВК "Вагнер" записал видео, в котором обвинил наёмников в пытках, похищениях и изнасилованиях солдат регулярной армии.



А что там прокуратура? Возбудила уже против него уголовное дело за дискредитацию?

Юрий Бутусов

Пригожин и его зэки неплохо развлекаются с российскими военными, сейчас видно, что Вагнер – это настоящая элита, им дозволено делать с военнослужащими российской армии все, что угодно

Павел Пряников

Главная тема – откровения подполковника, командира бригады, взятого в плен зэками Вагнера-Пригожина. Полный ужас, конечно.

С другой стороны, у армейцев есть оружие, и непонятно, почему они терпят такие издевательства от зэков? Солдатик, которого зэки изнасиловали, и он потом покончил жизнь самоубийством – не мог он с собой на тот свет кого-то из них прихватить?

У армейцев есть оружие, и непонятно, почему они терпят такие издевательства от зэков

Армия – это слепок общества, особенно низового. Это аксиома для социологов. Потому и самое большое доверие в обществе именно к армии – это народный институт. Там ещё действуют социальные лифты для низов. Сына начальника можно сделать вице-президентом банка, но вот в 25 лет его не сделаешь генералом и даже полковником, потому элитариям и неинтересна армия.

И если в армии человек с оружием и полномочиями на легального убийство во время боевых действий терпит от зэков такие унижения, то зачем вы требуете сопротивления от людей без оружия на гражданке?

PS. Сейчас у некоторой части низов (вплоть до депутатов системно-оппозиционных партий) идёт обожание Пригожина и его зэков со тяжкими и особо тяжкими статьями.

И простой давний тест от социологов на доверие тем или иным людям. Кого вы сначала посадите за общий стол, а потом оставите ночевать у себя дома – зэка из команды Вагнера-Пригожина или военного?

Игорь Димитриев

Многих впечатлили признания полковника Веневитина о том, как ЧВКашники издевались над военнослужащими российской армии. Но тот, кто знает армию не по телевизору, вряд ли удивится. В 2021 году всплыла история, как криминальный авторитет обложил данью целую часть в Сибири, по ходу разбирательств выяснилось, что поборы с военнослужащих – это распространенная практика. И в среднем российский солдат – это бесправный человек, близкий по статусу скорее к крепостному. С той лишь разницей, что над привлекательным образом крепостного не работала федеральная пропаганда. Если вы поспрашиваете об отношении к военнослужащим прошедшим боевые действия, раненым или убитым, о том как выплачиваются компенсации, о том сколько человек сидят на подвалах не за преступления, а за попытку поднять голос перед начальством, вам станет многое яснее. Российская армия – это точное отражение российского общества. И быть особенно успешной, как ни странно, ей нельзя.

История Веневитина могла бы дать толчок полноценному расследованию – где угодно, но не в нынешней России, уверены многие.

Максим Шевченко

Российская армия перешла в решительное контрнаступление на ЧВК "Вагнер".

Не на поле боя, естественно, где стреляют и убивают, а в том единственно важном пространстве, в котором ведётся борьба за место под солнцем высшей власти – в медийно-кулуарном мире России.

Российская армия перешла в решительное контрнаступление на ЧВК "Вагнер"

Интересно, станет публичное заявление российского старшего офицера о том, что его пытали, угрожали ему расстрелом и заставили (по его словам) оболгать себя на камеру, основанием не то, чтобы для заведения уголовного дела, но хотя бы доследственной проверки?

Публичное убийство российского гражданина кувалдой и прочие фортиплясы не стали.

Анатолий Несмиян

Склока между законной и незаконной армиями продолжается, правоохранительные органы, готовые бросать в автозаки за пустой лист бумаги, и суды, раздающие умопомрачительные сроки за "дискредитацию", в этот раз старательно отворачиваются – не нашего маленького умишки это дело, пусть старшие там сами решают.

Нормальное мафиозно-феодальное государство. Каждое сословие управляется своим собственным правовым механизмом, единого правового пространства уже нет. Поэтому пространство для простых смердов и пространство для сиятельных господ – это очень сильно разные пространства. И нет никакого смысла даже пытаться их совмещать.

Разбирательств с нетерпением ждут и украинцы.

Антон Геращенко

В ближайшие недели может состояться арест пригожина и еще нескольких высокопоставленных "вагнеровцев"

Такой вывод можно сделать из появившегося видео подполковника вс рф винивитина. Это тот самый винивитин, которого наемники пригожина брали в плен, избили, выволакивали из подвала и пытались расстрелять.

рашист, не стесняясь в выражениях, рассказал о провокациях и издевательствах над военнослужащими "второй армии".

Очевидно, что заявление военнослужащего не могло появиться без указания "сверху"

Также, по словам подполковника, бойцы чвк похитили два танка, четыре пушки, КАМАЗ и БМП. Кроме этого, винивитин ответил пригожину на обвинения 72-й бригады в минировании тылов чвк "вагнер".

Очевидно, что заявление военнослужащего не могло появиться без указания “сверху”. В таком случае выходит, что шойгу получил “добро” на зачистку пригожина, вышедшего из-под контроля кремля.

Значит, нам всем стоит в ближайшее время ожидать продолжения жабогадюкинга в виде "слива" информации и обвинений. Ждем репрессий в рядах оккупационной мрази.

В России противостояние Пригожина и Минобороны кажется комментаторам не столько поводом для репрессий, сколько признаком постепенного распада путинской системы власти – так видят ситуацию не только оппозиционеры, но и "рассерженные патриоты".

Временное правительство

В итоге мы имеем – ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Минобороны Сергея Шойгу с одинаковой эффективностью дискредитируют армию. Первый – безнаказанным взятием в плен боевого офицера и обвинениями, вторые – невозможностью защитить своих людей от вагнеровцев, которые делают с ними что хотят. Но никто, конечно, отвечать за такую дискредитацию не будет, это же не комментарии в соцсетях.

Ну и, конечно, самые опущенные в этой ситуации т.н. "правоохранители". Нет никакой реакции ни от военного следственного управления, ни от военной прокуратуры – обе структуры старательно делают вид, что если крепко зажмуриться, то проблема исчезнет сама собой.

Складывается ощущение, что излюбленная стратегия Путина "разделяй и властвуй" привела к тому, что вся система стремительно погружается в хаос. И пока арбитр, в роли которого раньше выступал президент, молчит, элементы воюют между собой, наращивая эскалацию.

Александр Невзоров

Трудно сейчас сказать, кто врет больше и сочнее. Чвк-шники или мобики. Их взаимная ненависть велика и непреодолима.

Впрочем, подполковник на видео сейчас впрямую работает на "адский имидж" пригожина. ( несознательно)

Агония путинского фашизма будет короче, чем предполагалось

Все эти кражи пушек, пытки,избиения и "опускания" всегда приводят в восторг русского обывателя. Он видит в них только "красивое гусарство" и "удаль молодецкую".

И того и другого "опущенному воинству шойгу" сейчас сильно не хватает.

В общественном сознании армия РФ давно превратилась в ряженых дебилов, пригодных лишь для заполнения канав их трупами.

Ее "вертят на пенисе" даже обнаглевшие зэки, не говоря уже о безжалостных и грозных ВСУ.

В своих откровениях, подполковник веневитин невольно подтвердил, что с "неизлечимой и легендарной", кто угодно может делать "все, что угодно". Важнейший "гос.институт", т.е. армия – разрушена полностью и не подлежит восстановлению.

В принципе, все это прекрасные новости. Агония путинского фашизма будет короче, чем предполагалось.

Михаил Ходорковский

"Издевались так, как не издевался бы озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ" – попавший в плен к "вагнеровцам" подполковник

Путинское Lego-Puzzle называется "Распад государства". Его и собирает

В телеграме идет нешуточная схватка между провластными каналами, симпатизирующими регулярной армии, и пропригожинскими, восхваляющими ЧВК "Вагнер" за успехи на фронте. Некоторые попытки анонимных телеграм-каналов выступать "в защиту" действий вагнеровцев выглядят не слишком убедительно.

Московская прачечная

В защиту ЧВК "Вагнер" отметим, что насилуют российских военнослужащих не только они, но и "кадровцы". Один из случае даже вышел на официальный уровень. Двое военнослужащих народной милиции "на глазах своих сослуживцев были изнасилованы" военными России из Чечни. "Сослуживцам, которые хотели защитить наших ребят угрожали оружием и обещали пристрелить их „как собак“. Чеченцы оскорбляли наших военных и заявляли, что мы на своей земле никто, не люди, скот и они будут с нами делать все что захотят", – писали матери и жены мобилизованных в сентябре в обращении на имя главы ДНР.

Игорь Шаевич

Да,класс!

сейчас там вышло откровение какого-то подполковника Веневитина, который сообщил, что вагнера постоянно насиловали россиянских военнослужащих и отбирали у них еду и другое имущество.

Ну вот тут видите – народ успокаивают. Говорят, что их трахают и представители других групп, а не только выпущенные из тюрем уголовники.

Сам Пригожин назвал заявления Веневитина "полной чушью".

Аббас Галлямов

А вы тоже заметили, что опровергая последние обвинения Винивитина, Пригожин ни разу не пообещал тому что-нибудь куда-нибудь засунуть? Обычно он без этого не обходится.

Хозяин "Вагнера" явно растерян. Он привык обвинять других, а тут вдруг обвиняют его самого – причём в таких преступлениях, за которые сесть можно надолго.

С его точки зрения происходящее, безусловно, является нарушением всех правил. Он-то думал, что единственное, чего от него ждёт Путин, – это воевать. А тут вдруг выясняется, что надо было не только воевать, но ещё и закон соблюдать. Чистый беспредел.

Есть от чего растеряться.

Веневитин уже опубликовал ответ на этот ответ – и есть ощущение, что на этом сага не кончится.