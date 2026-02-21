Армия РФ атаковала Украину 120 дронами. Повреждения в Одессе и Сумах

В ночь на субботу 21 февраля российские военные атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 120 беспилотниками, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Зафиксировано попадание ракеты и 13 ударных БПЛА в 11 локациях.

В результате атаки дронов есть разрушения в двух районах Одессы. В Хаджибейском районе города разрушены два частных дома, в Приморском районе повреждены несколько многоквартирных жилых домов, пострадали 115 квартир, написал в соцестях глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Также в городе повреждены склады энергетической компании. Пострадали два человека. Кроме того, частично разрушен одесский лицей, в котором обучались более 200 детей. Здание является памятником архитектуры, заявили в городском департаменте образования и науки.

По жилому району в Сумах около четырех часов утра был нанесен авиаудар, - пишет в Telegram Национальная полиция Украины. Ранения получили три человека, в том числе двое детей в возрасте пяти и 17 лет, а также 70-летняя женщина.

В Херсоне утром в субботу, по информации местных властей, российский дрон сбросил взрывчатку на маршрутное такси с пассажирами. Как пишет телеграм-канал Херсонской областной военной администрации, ранения получил 71-летний водитель. Позже стало известно, что пострадали также две пассажирки маршрутки: 62-летняя и 42-летняя женщины. Они получили осколочные ранения и контузии.

