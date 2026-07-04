Армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Есть погибшие

В ночь на субботу, 4 июля, российская армия атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер М", одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 86 ударными дронами. Ракеты и 17 дронов достигли целей, остальные беспилотники были сбиты, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ракетами российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате начался пожар на складе с продуктами, пишет глава областной администрации Олег Кипер. По его словам, пострадали два человека: мужчины в возрасте 29 лет и 41 года. "Состояние одного из них врачи оценивают как средней тяжести, другого – как удовлетворительное", – отметил Кипер. Данные со ссылкой на него приводит Настоящее время.

В результате российского удара по городу Сумы погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. "Удар был нанесен по одной из центральных улиц города. Из поврежденных квартир удалось спасти пять человек. 27 граждан получили травмы, среди них - семь детей", - говорится в сообщении. Позже глава региона Олег Григоров написал, что ещё один человек, тяжело раненый в результате авиаудара по Сумам, скончался в больнице. Число жертв удара выросло до четырех.

В Харьковской области в результате российских ударов ранены 13 человек, в том числе двое детей, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Два человека погибли, еще 39 ранены в результате российских атак в Запорожской области, пишет глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, за сутки поступило 344 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В результате российских обстрелов Донецкой области погибли пять человек, еще 12 получили ранения, сообщает Национальная полиция Украины. Основные удары пришлись по Дружковке, Славянску и Краматорску.

В Херсонской области российская армия сбросила управляемые авибомбы на птицефабрику "Чернобаевская" - крупнейшую в Украине. Обошлось без пострадавших. Огонь и взрывы, как отмечается, разрушили значительную часть производственного комплекса, убытки оцениваются в сотни миллионов долларов.

Утром 4 июля российские дроны атаковали один из газодобывающих активов группы "Нафтогаз" в Полтавской области, на объекте возник пожар, работу предприятия приостановили. Об этом проинформировал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Это уже не первая атака на объект.

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