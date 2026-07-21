Армия России третий день подряд атакует авиабомбами Запорожье

В результате российского удара авиабомбами по Запорожью во вторник погибли, по последним данным, три человека, ещё 13 - получили ранения, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По словам Федорова, погибли 67-летняя женщина и двое мужчин 62 и 49 лет.

Чуть ранее Фёдоров написал в телеграм-канале, что удар пришёлся по жилым кварталам областного центра. Как отмечалось, есть повреждения домов и нежилых помещений. В ряде мест произошли пожары. Ведётся спасательная операция.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, произошло возгорание квартир с 3 по 9 этажа жилого многоэтажного дома, загорелись также 18 легковых автомобилей. Взрывной волной и обломками были повреждены еще 13 машин и расположенные рядом здания.

Российские военные применяют КАБы по жилым кварталам Запорожья третий день подряд, пишет Украинская служба Радио Свобода. Местные власти сообщают о попаданиях в жилые дома и другие гражданские объекты. В результате воскресного удара погибли три человека, включая 11-летнюю девочку.

Удар по Запорожью во вторник российские военные не комментировали. На протяжении всей полномасштабной войны Москва отрицает обвинения в намеренных атаках на гражданские объекты в Украине.

Больше новостей Радио Свобода: