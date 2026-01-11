Армия США нанесла удары объектам "Исламского государства" в Сирии

США совместно с союзниками нанесли масштабные удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов в субботу. Как говорится в сообщении командования, атака велась в рамках операции "Удар ястреба", развернутой в ответ на нападение джихадистов на сирийско-американский патруль в Пальмире 13 декабря. Тогда жертвами атаки стали три американца – двое военнослужащих и гражданский переводчик.

Американское командование заявляет, что субботние удары были нанесены с целью борьбы с терроризмом и защиты военнослужащих США и их союзников в регионе. "Мы посылаем четкий сигнал: если вы причините вред нашим бойцам, мы найдем вас и уничтожим в любой точке мира, сколько бы вы ни пытались уйти от возмездия", – говорится в сообщении Центрального командования.

В ходе операции американские военные и их союзники запустили более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям. В операции участвовали свыше 20 самолётов, сообщает CBS News. Где именно наносились удары, пока неизвестно. О жертвах не сообщается.

ИГИЛ частично контролировала территорию Ирака и Сирии до 2019 года. С тех пор западные страны продолжают наблюдение и разведывательные действия в этом регионе, чтобы предотвратить возрождение группировки. По данным ООН, сейчас она насчитывает в своих рядах от пяти до семи тысяч человек в Ираке и Сирии.

В ноябре 2025 года Сирия стала 90-й страной – участницей международной коалиции по борьбе с ИГИЛ под руководством США.

В декабре 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале "операции отмщения", в рамках которой американские военные нанесли удары по десяткам объектов ИГИЛ в Сирии. 4 января Великобритания и Франция нанесли авиаудар по складу оружия "Исламского государства" близ Пальмиры.