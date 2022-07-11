Армия Украины нанесла удар по Новой Каховке в Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупированному Россией городу Новая Каховка. Об этом сообщает советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. В социальных сетях опубликованы видео с мощным взрывом.

Украинские СМИ со ссылкой на спикера Одесской администрации Сергей Братчука сообщают, что удар был нанесен по российским складам с боеприпасами. Источники ТАСС и РИА Новостей в свою очередь заявляют, что атаке подверглись склады с селитрой, отдельно подчеркивая, что Каховская ГЭС не пострадала, но повреждены близлежащие рынок, больница и жилые дома.