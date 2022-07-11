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Армия Украины нанесла удар по Новой Каховке в Херсонской области

Скрин фотографии из социальных сетей, на которой виден взрыв в Новой Каховке в ночь на 12 июля

Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупированному Россией городу Новая Каховка. Об этом сообщает советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. В социальных сетях опубликованы видео с мощным взрывом.

Украинские СМИ со ссылкой на спикера Одесской администрации Сергей Братчука сообщают, что удар был нанесен по российским складам с боеприпасами. Источники ТАСС и РИА Новостей в свою очередь заявляют, что атаке подверглись склады с селитрой, отдельно подчеркивая, что Каховская ГЭС не пострадала, но повреждены близлежащие рынок, больница и жилые дома.

  • Город Новая Каховка - районный центр в Херсонской области - перешёл под контроль России в первый же день войны - 24 февраля. Прежде в открытых источниках не было информации о том, что здесь есть склады с селитрой.

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