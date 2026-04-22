Армянская НКО сообщила о сносе Азербайджаном церкви в Ханкенди

Армянская НКО сообщила о сносе властями Азербайджана кафедрального собора Святого Покрова Девы Марии в Ханкенди, в Карабахе.

"Это не просто снос церкви. Это продолжение той же политики, которая привела к геноциду армян столетие назад. Сегодня это проявляется в новых формах — как культурный геноцид и спланированный процесс уничтожения. Разрушаются не только здания, но и идентичность народа, прошлое и право на будущее", — говорится в заявлении.

Организация призвала власти Армении публично осудить происходящее и вынести вопрос на международные площадки.

Кафедральный собор был заложен в 2006 году и освящён в 2019 году.

Ранее в апреле армянская мониторинговая группа сообщала о сносе в Ханкенди ещё одной церкви – Святого Акопа. Она была построена в 2007 году.

Спутниковые снимки, которые проанализировало Радио Свобода, подтверждают снос церквей в Ханкенди (армянское название Степанакерт) между 3 марта и 2 апреля этого года.

Азербайджанские власти снос церквей не комментировали.

Карабах, согласно международному праву, является частью Азербайджана. Большая часть региона более с конца 1980-х – начала 1990-х годов находилась под контролем властей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. Над частью территории Баку вернул контроль в результате 44-дневной войны осенью 2020 года. В сентябре 2023 года Азербайджан провёл в регионе военную операцию, по результатам которой непризнанная армянская республика прекратила существование, а Баку восстановил над регионом свою юрисдикцию.

Период существования Нагорно-Карабахской республики Азербайджан признаёт оккупацией, а все строения, возведённые в то время местными властями – незаконными.

Около 120 тысяч человек, преимущественно этнических армян, вынуждены были покинуть свои дома из-за опасений преследований со стороны азербайджанских властей. Баку призывал армянское население остаться в Карабахе и принять азербайджанское гражданство. Азербайджан также сообщал, что гарантирует соблюдение всех прав, в том числе религиозных, для армян, решивших остаться в Карабахе.



