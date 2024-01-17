Арнольд Шварценеггер был задержан в аэропорту Мюнхена

Американский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер был задержан в среду в аэропорту Мюнхена. Причиной стало то, что он не задекларировал дорогие часы. Ему пришлось провести несколько часов в помещении таможни. За нарушение таможенных правил он заплатил штраф в размере 35 тысяч евро.

Как сообщает немецкий таблоид Bild, Шварценеггер ехал из Мюнхена на австрийский горнолыжный курорт Кицбюэль, где завтра откроется международный климатический саммит. В четверг в его рамках запланирован аукцион, на котором артист намерен выставить свои часы на продажу. Выручка от аукциона пойдёт на поддержку инициатив по защите климата.

Часы были изготовлены швейцарской фирмой Audemars Piguet в единственном экземпляре специально для артиста. Они относятся к предметам роскоши и подлежат обязательному декларированию. Сам Шварценеггер оценил их в 20 тысяч евро, однако цены на часы Piguet обычно значительно выше. Даже стандартные модели могут стоить от 60 тысяч евро и до нескольких сотен тысяч.

После оплаты штрафа и пошлин Шварценеггер смог продолжить своё путешествие. Часы остались при нём и будут выставлены на аукционе в четверг.

76-летний Арнольд Шварценеггер родился в Австрии и часто приезжает на родину. Помимо актёрского искусства и политической деятельности, он занимается благотворительностью. В 2017 году он основал фонд "Климатическая инициатива Шварценеггера", который ежегодно проводит в Австрии международный климатический саммит. В рамках саммита проходят и благотворительные аукционы, на которые актёр уже неоднократно выставлял свои личные вещи.

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