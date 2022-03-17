Арнольд Шварцнеггер записал для россиян видеообращение

Голливудский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварцнеггер записал видеообращение для россиян, которое посвящено войне на территории Украины. Видео было опубликовано в социальных сетях актёра, в том числе и в созданном 16 марта аккаунте в мессенджере телеграм.

В начале обращения Шварцнеггер рассказал о своих давних связях с Россией. По словам актёра, в 1961 году он побывал на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Вене, где познакомился с советским тяжелоатлетом Юрием Власовым. Шварцнеггер заявил, что с тех пор спортсмен был для него героем. Актёр утверждает, что "сила и сердце российского народа всегда вдохновляли его".

"Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве. Я все понимаю. Но, как давний друг российского народа, я надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю." - говорит Шварцнеггер в своём обращении. Бывший губернатор Калифорнии заявил, что войну начали власти России, а не Украина. Он подчеркнул, что это не война российского народа, от которого руководство страны скрывает правду о ней.

Шварцнеггер также обратился к россиянам, которые выходят на антивоенные акции протеста. По словам актёра, мир видит смелость протестующих и знает, что они страдают за свою смелость. "Вас задерживают. Вас сажают. Вас бьют. Вы - мои новые герои. У вас есть сила Юрия Петровича Власова. У вас настоящее сердце России. Дорогие мои российские друзья, да благослови вас Господь." - заявил в своём обращении Шварцнеггер. Он также опубликовал ещё один пост в своём телеграм канале, в котором написал на русском языке: "Я люблю русский народ. Вот почему я должен сказать тебе правду. Пожалуйста, смотрите и делитесь."