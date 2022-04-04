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Арт-группа AES+F отказалась представлять Россию на выставках

Инсталляция из портфолио AES+F

Известная российская арт-группа AES+F, представлявшая Россию на многих международных выставках, включая Венецианскую биеннале, сообщила, что отменяет все выставки, связанные с российскими государственными институциями.

"Мы не можем представлять страну, которая ведет агрессивную геноцидную войну, промывает мозги собственному населению и преследует и терроризирует своих граждан за протесты даже с пустыми плакатами", – говорится в фейсбуке AES+F

Группа не собирается возобновлять проекты в России, пока нынешний режим остается у власти.

AES+F была образована в 1987 году. Группа объединяет четырёх человек, Татьяну Арзамасову, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридке. Они работают на пересечении традиционных медиа, фотографии, видео и цифровых технологий. Всемирное признание AES+F получила в 2007 году на 52-й Венецианскоё биеннале. Там группа представила видеоинсталляцию "Последний мятеж".

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