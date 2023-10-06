Артемий Лебедев извинился перед Кадыровым и выразил ему "почтение"

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что "лично попросил прощения и извинился" перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым "за всё, что могло его задеть" в прежних высказываниях Лебедева.

Об этом Лебедев написал в фейсбуке. Пост озаглавлен "Настало время просить прощения и извиняться". В нём Лебедев пишет, что выражает "совершеннейшее почтение Рамзану".

Ранее Лебедев несколько раз вступал в заочную полемику с Кадыровым, окружение главы Чечни резко высказывалось в его адрес.

Как написал Лебедев, он приехал в Чечню, где "получил диплом финалиста за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного". Кто занял первое место, он не сообщил. Лебедев также опубликовал фото, на котором он стоит рядом с Кадыровым с дипломом в руках. Как написал дизайнер, "оказывается, его (Кадырова) помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться. А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно".

Кадыров встречу с Лебедевым пока не комментировал.