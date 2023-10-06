Артемий Лебедев извинился перед Кадыровым и выразил ему "почтение"

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что "лично попросил прощения и извинился" перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым "за всё, что могло его задеть" в прежних высказываниях Лебедева.
Об этом Лебедев написал в фейсбуке. Пост озаглавлен "Настало время просить прощения и извиняться". В нём Лебедев пишет, что выражает "совершеннейшее почтение Рамзану".
Ранее Лебедев несколько раз вступал в заочную полемику с Кадыровым, окружение главы Чечни резко высказывалось в его адрес.
Как написал Лебедев, он приехал в Чечню, где "получил диплом финалиста за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного". Кто занял первое место, он не сообщил. Лебедев также опубликовал фото, на котором он стоит рядом с Кадыровым с дипломом в руках. Как написал дизайнер, "оказывается, его (Кадырова) помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться. А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно".
Кадыров встречу с Лебедевым пока не комментировал.
- Артемий Лебедев - известный российский дизайнер и блогер. Он занимает прокремлёвскую позицию. В Украине против него были введены санкции.
- В 2017 году, после нескольких резонансных случаев извинений россиян перед Рамзаном Кадыровым, Лебедев написал в фейсбуке "открытое письмо горному брату", в котором высмеял, предположительно, главу Чечни, не называя его по имени. В частности, дизайнер раскритиковал практику выбивания извинений властями Чечни и намеком сравнил главу республики с алкоголиком. В 2019 году Лебедев написал ещё одно обращение к Кадырову, в котором признал его заслуги, но при этом отметил: "Уважение нельзя завоевать силой. Силой можно завоевать только страх. [...] И держи своих псов на цепи, пожалуйста".
- Нынешние извинения Лебедева перед Кадыровым последовали вскоре после того, как глава Чечни признал, что его 15-летний сын Адам избил в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, и одобрил этот поступок. Эту историю Лебелев не комментировал.
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