Артёму Уссу помогла сбежать из-под ареста в Италии сербская группировка

Сыну бывшего губернатора Красноярского края Артёму Уссу помогла сбежать из Италии криминальная группировка из Сербии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник. США обвиняли Усса в обходе санкций и требовали его экстрадиции. Он бежал из-под домашнего ареста сразу после того, как суд первой инстанции принял решение о его выдаче в США.
По данным издания, Усс пересек несколько границ по пути в Сербию, как минимум один раз сменив машину, после чего улетел в Москву. При этом, по данным итальянских СМИ, Уссу помогали сбежать граждане сразу нескольких европейских стран.
Власти Италии сомневаются, что в "операции" непосредственно участвовали сотрудники российских спецслужб, так как за ними бы велась слежка.
При этом, как отмечает издание, за самим Уссом слежка толком не велась, что позволило ему беспрепятственно покинуть дом. Под домашний арест же он был помещён, поскольку в Италии суды относительно редко отправляют подследственных под стражу, предпочитая другие меры пресечения.
- В марте Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Его задержали в октябре 2022 года. Это произошло после того, как Италия одобрила выдачу Усса США по делу о поставке электроники и венесуэльской нефти в обход санкций, отмывании денег и банковском мошенничестве.
- Прокуратура Италии полагает, что Усс покинул дом 22 марта и уехал в Словению через город Триест, сменив несколько автомобилей и воспользовавшись фальшивыми документами. Оттуда он прибыл в Сербию, откуда уже улетел в Россию.
- В начале апреля Артём Усс объявил о возвращении в Россию, где он был объявлен в федеральный розыск МВД (эта мера позволяет запросить экстрадицию гражданина в страну). Он добровольно пришёл в следственный департамент МВД в Москве. Суд изменил Уссу меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.
- Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в возвращении сына, не уточняя, как ему удалось выбраться из Италии и попасть в Россию. В конце апреля он подал в отставку с поста губернатора.
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