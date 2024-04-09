ASTRA: в Саратове подожгли музей истории "СВО"

В Саратове неизвестный поджег "Музей истории специальной военной операции" – так российские власти называют войну в Украине.

Как сообщает телеграм-канал ASTRA, ночью 9 апреля неизвестный разбил в музее окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушил дежурный сотрудник охраны. Огонь повредил только окно и шторы, пишет телеграм-канал "База". На месте полицейские нашли пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки.

Этот музей уже поджигали в декабре прошлого года. Региональное управление МВД возбудило дело о теракте, был задержан 21-летний житель Самарской области Максим Ким. По данным ASTRA, обвиняемый работает слесарем на одном из предприятий в Тольятти. Ким утверждал, что стал жертвой мошенников и не знал, что в здании находится музей.