Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ASTRA: в Саратове подожгли музей истории "СВО"

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Саратове неизвестный поджег "Музей истории специальной военной операции" – так российские власти называют войну в Украине.

Как сообщает телеграм-канал ASTRA, ночью 9 апреля неизвестный разбил в музее окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушил дежурный сотрудник охраны. Огонь повредил только окно и шторы, пишет телеграм-канал "База". На месте полицейские нашли пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки.

Этот музей уже поджигали в декабре прошлого года. Региональное управление МВД возбудило дело о теракте, был задержан 21-летний житель Самарской области Максим Ким. По данным ASTRA, обвиняемый работает слесарем на одном из предприятий в Тольятти. Ким утверждал, что стал жертвой мошенников и не знал, что в здании находится музей.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Взрывы в регионах
Embed
Взрывы в регионах

No media source currently available

0:00 0:21:23 0:00

Взрывы в регионах

В Морозовске уничтожены самолёты

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG