AstraZeneсa по решению суда обязана поставить в ЕС миллионы доз вакцины

Суд первой инстанции в Брюсселе обязал концерн AstraZeneca до конца сентября поставить в Евросоюз 50 млн доз вакцины от коронавируса. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение суда "укрепляет позицию" Европейского союза. Руководство AstraZeneca также приветствовало решение суда.
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании, – одно из крупнейших в Европе фармацевтических предприятий. В его пресс-релизе сообщается, что суд обязал ее поставить 80 миллионов доз до 27 сентября. AstraZeneca утверждает, что до сих поставила ЕС более 70 млн доз вакцины и до конца июня поставит "значительно больше" 80,2 млн доз.
- AstraZeneca должна поставить 15 млн доз вакцины до 26 июля, 20 миллионов доз – до 23 августа и ещё 15 миллионов доз – до 27 сентября. Если будут выявлены задержки поставок, то с компании AstraZeneca будут взиматься 10 евро штрафа за каждую дозу, поставленную с опозданием.
- Европейская комиссия подала в суд на AstraZeneca в конце мая, обвинив производителя в поставке меньшего количества вакцин, чем было согласовано в договоре.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.