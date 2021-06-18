AstraZeneсa по решению суда обязана поставить в ЕС миллионы доз вакцины

Суд первой инстанции в Брюсселе обязал концерн AstraZeneca до конца сентября поставить в Евросоюз 50 млн доз вакцины от коронавируса. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение суда "укрепляет позицию" Европейского союза. Руководство AstraZeneca также приветствовало решение суда.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании, – одно из крупнейших в Европе фармацевтических предприятий. В его пресс-релизе сообщается, что суд обязал ее поставить 80 миллионов доз до 27 сентября. AstraZeneca утверждает, что до сих поставила ЕС более 70 млн доз вакцины и до конца июня поставит "значительно больше" 80,2 млн доз.

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