Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Astrobotic: У лунного модуля "Перегрин" нет шансов на посадку

Первое изображение, полученное с борта "Перегрина" вскоре после начала космического полёта. На первом плане многослойное изоляционное покрытие аппарата
Первое изображение, полученное с борта "Перегрина" вскоре после начала космического полёта. На первом плане многослойное изоляционное покрытие аппарата

Лунный посадочный модуль американской компании Astrobotic не сможет совершить мягкую посадку на Луну в связи с нехваткой топлива. Как сообщает Reuters со ссылкой на создателей модуля "Перегрин", в первые часы полёта произошла утечка топлива из двигательной установки.

Топлива осталось на 40 часов работы двигателей. Это позволяет, по заявлению компании Astrobotic, продолжать миссию в режиме космического корабля. Тем временем инженеры изучают возможности для выработки нового полётного задания.

Ранее компания Astrobotic сообщала, что через несколько часов после отделения от ракеты-носителя неполадки в двигательной установке "Перегрина" не позволили ему повернуться солнечными батареями к солнцу. Когда эта задача была успешно решена, стало ясно, что возможностей совершить плавный управляемый спуск на лунную поверхность уже нет .

Инженеры заявили, что миссия продолжается в режиме космического перелёта, тем временем изучаются возможности перепрограммировать аппарат для выполнения нового полётного задания.

8 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде была запущена новая тяжёлая ракета-носитель "Вулкан Кентавр" с лунный посадочным модулем "Перегрин". Его посадка на поверхность Луны была запланирована на двадцатые числа февраля.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG