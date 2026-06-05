Астронавтов МКС могут эвакуировать из-за утечки воздуха

НАСА приказало астронавтам, находящимся на Международной космической станции подготовиться к возможной эвакуации из-за утечки воздуха, сообщают информационные агентства.

Двум американским, одному французскому астронавту и российскому космонавту приказали укрыться в космическом корабле Dragon и подготовиться к возможной экстренной эвакуации пока российский экипаж устраняет утечку в своей части орбитальной лаборатории.

Источник Reuters в НАСА сообщил, что экстренные меры потребовались после того, как скорость потери воздуха в российском сегменте увеличилась в два раза — примерно до одного килограмма в сутки. Экипаж надел скафандры на время, пока российская сторона пытается локализовать и устранить повреждение.

Роскосмос проводит более масштабную ремонтную операцию в пятницу 5 июля после новых утечек воздуха, сообщила пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс в соцсети X.

"Мы продолжаем сотрудничать с нашими российскими коллегами, а также с остальными членами международного сообщества, участвующими в работе космической станции, для достижения более долгосрочного решения", - заявила Стивенс.

Сообщается, что предыдущие утечки воздуха не представляли серьезной опасности для экипажа МКС.