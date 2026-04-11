Астронавты миссии "Артемида-2" вернулись на Землю

Американский космический корабль "Орион" с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего в США. Об этом сообщает НАСА.

В рамках миссии "Артемида-2" астронавты совершили первое за более чем полвека путешествие к Луне. Американцы Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадец Джереми Хансен совершили облет спутника Земли – путешествие длилось 10 дней.

"53 года назад человечество покинуло Луну. На этот раз мы возвращаемся, чтобы остаться. Давайте закончим то, что они начали", – заявил заместитель руководителя НАСА Амит Кшатрия.

Команда астронавтов в ходе своего полета оказалась дальше от Земли, чем какой-либо человек в истории, преодолев установленный более полувека назад рекорд команды "Аполлона-13".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возвращение астронавтов на Землю.

"Поздравляю великолепный и очень талантливый экипаж "Артемиды-2"! Весь полет был захватывающим, посадка идеальной, и как президент Соединенных Штатов, я невероятно горд! С нетерпением жду встречи со всеми вами в Белом доме в ближайшее время. Мы повторим это снова, а затем, следующий шаг, Марс!", – написал он в своей соцсети Truth Social.

"Артемида-2" – ключевой элемент новой лунной программы США. Во время полета астронавты должны были испытать систему жизнеобеспечения в глубоком космосе. Успех миссии являлся условием продолжения программы, в рамках которой уже в будущем году может быть совершен пилотируемый полет с посадкой на Луне.

НАСА стремится осуществить пилотируемую высадку на Луну раньше Китая, который планирует отправить свои экипажи туда примерно к 2030 году.