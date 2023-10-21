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• Разгром армии РФ под Авдеевкой. Изменят ли ракеты ATACMS ход войны в Украине и чего ждать на фронте в 2024 году?

• Путин поставил на Палестину. Как российские пропагандисты отрабатывают войну в Израиле на стороне ХАМАС? За что уволили путинского пропагандиста?

• Адвокаты Навального за решеткой. В чем конкретно обвиняют защитников российского оппозиционера? Как это дело скажется на российском праве?

• Китай и Россия против Запада. Насколько крепок этот союз на фоне войны в Украине? На каких условиях председатель Си сошелся с Путиным на Шелковом пути?

Итоги 42-ой недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, адвокатом Евгением Ступиным, востоковедом Петром Шевченко и политиком Владимиром Миловым.