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ATACMS и страхи Путина. Адвокаты Навального за решеткой. «Коронация» Си Цзиньпина | Грани времени с Мумином Шакировым

ATACMS и страхи Путина. Адвокаты Навального за решеткой. «Коронация» Си Цзиньпина | Грани времени с Мумином Шакировым
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ATACMS и страхи Путина. Адвокаты Навального за решеткой. «Коронация» Си Цзиньпина | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• Разгром армии РФ под Авдеевкой. Изменят ли ракеты ATACMS ход войны в Украине и чего ждать на фронте в 2024 году?

• Путин поставил на Палестину. Как российские пропагандисты отрабатывают войну в Израиле на стороне ХАМАС? За что уволили путинского пропагандиста?

• Адвокаты Навального за решеткой. В чем конкретно обвиняют защитников российского оппозиционера? Как это дело скажется на российском праве?

• Китай и Россия против Запада. Насколько крепок этот союз на фоне войны в Украине? На каких условиях председатель Си сошелся с Путиным на Шелковом пути?

Итоги 42-ой недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, адвокатом Евгением Ступиным, востоковедом Петром Шевченко и политиком Владимиром Миловым.

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