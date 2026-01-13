Атака беспилотников на Таганрог. Предположительно, горит авиазавод

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рано утром 13 января сообщил, что Таганрог атаковали, по меньшей мере, семь украинских беспилотников.

Российский телеграм-канал ASTRA со ссылкой на сообщения в соцсетях от местных жителей допускает, что целью атаки стали завод "Атлант Аэро" и авиаремонтный завод имени Бериева. На опубликованных видео снят сильный пожар.

Как сообщается, предприятие "Атлант Аэро" производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов радиоэлектронной борьба. Производство в частности сосредоточено на разработке дронов "Орион" и FPV-беспилотников.

Глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что в результате воздушной атаки на город повреждения получили пять многоквартирных домов, три частных дома, два промышленных предприятия, шесть автомобилей.

Генштаб ВСУ сообщил о поражении завода "Атлант Аэро" в Таганроге.

Атаке дронов подвергся также город Елец в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов написал в телеграм-канале об одном пострадавшем.

Минобороны России отчиталось о 89 сбитых в ночь на 13 января украинских беспилотниках.

