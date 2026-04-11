Атака дронов на российские регионы. Сообщается о взрывах в Твери

В ночь на 11 апреля жители Твери сообщили как минимум о трех взрывах в городе. Согласно проведенному изданием ASTRA OSINT-анализу кадров очевидцев, пожар на видео, предположительно, возник в районе нефтебазы "Тверьнефтепродукт". По соседству с этой нефтебазой также расположено хранилище топлива "Красная заря" Росрезерва.

Об атаке на Тверь написал и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. В сводке Минобороны России о сбитых дронах Тверская область не упоминается, местные власти об атаке не сообщали.

Как сообщают украинские телеграм-каналы со ссылкой на видео очевидцев, ночью атаке вновь подверглась нефтеперекачивающая станция "Крымская" в Краснодарском крае.

Оперштаб региона сообщил, что в Крымске из-за падения обломков дронов произошло возгорание на территории нефтебазы.

По сообщению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в поселке Саук-Дере Крымского района из-за обломков дрона погиб мужчина, который находился на балконе многоквартирного дома.

Кроме того, по данным оперштаба, в Новороссийске обломки дронов повредили два многоквартирных дома и один частный дом. "Пострадавших нет. В многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление", – говорится в сообщении.

Обломки дрона также упали на складе одного из предприятий – произошло возгорание.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 99 украинских дронов над Краснодарским краем, аннексированным Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями, а также над Азовским и Черным морями.