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Атака на Одессу: три человека погибли, еще трое ранены

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Последствия российской атаки на Одессу, Украина, 15 июля 2026 года
Последствия российской атаки на Одессу, Украина, 15 июля 2026 года

Утром 15 июля российские войска нанесли удар по Одессе. Как сообщает глава городской администрации Сергей Лысак, погибли три человека, еще трое получили ранения.

В результате атаки повреждены семиэтажный жилой дом, нежилое здание и газовая магистраль.

Ночью атаке подверглась Черниговская область: беспилотники ударили по территории частного домовладения. Погиб мужчина 1989 года рождения, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также в результате российской атаки начался пожар на территории одного из предприятий.

В Житомирской области удару подверглась АЗС – известно о двух пострадавших.

По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь Украину атаковали 122 беспилотника и две ракеты. 101 дрон был сбит средствами ПВО. "Зафиксировано попадание ракет и 18 ударных беспилотников на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на семи локациях", – говорится в сообщении.

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