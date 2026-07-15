Атака на Одессу: три человека погибли, еще трое ранены

Утром 15 июля российские войска нанесли удар по Одессе. Как сообщает глава городской администрации Сергей Лысак, погибли три человека, еще трое получили ранения.

В результате атаки повреждены семиэтажный жилой дом, нежилое здание и газовая магистраль.

Ночью атаке подверглась Черниговская область: беспилотники ударили по территории частного домовладения. Погиб мужчина 1989 года рождения, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также в результате российской атаки начался пожар на территории одного из предприятий.

В Житомирской области удару подверглась АЗС – известно о двух пострадавших.

По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь Украину атаковали 122 беспилотника и две ракеты. 101 дрон был сбит средствами ПВО. "Зафиксировано попадание ракет и 18 ударных беспилотников на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на семи локациях", – говорится в сообщении.