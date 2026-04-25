Атака в Мали: армия заявляет о крупнейшей операции за годы

В Мали в субботу вооружённые антиправительственные отряды провели серию скоординированных атак на столицу Бамако и ряд городов на севере страны. Власти заявили об "одновременных комплексных атаках" и призвали население сохранять спокойствие, передаёт Reuters.

По данным ООН, удары пришлись по военной базе в Кати рядом с Бамако, а также по городам Мопти, Гао и Кидаль. Посольство США рекомендовало своим гражданам оставаться дома.

Около шести утра в районе Кати были слышны взрывы и стрельба, которая, по словам очевидцев, длилась более четырёх часов. По словам местных жителей, дом министра обороны Садио Камары был обстрелян и разрушен.

Армия заявила, что к 11 утра ситуация была под контролем.

Ответственность за нападения официально не взяла ни одна группировка. Но источники Reuters в силовых структурах связывают атаки с джихадистской группировкой, близкой к террористической "Аль-Каиде", а также к альянсу "Фронт освобождения Азавада".

Эксперты, опрошенные Reuters, считают происходящее крупнейшей эскалацией за последние годы и "серьёзным испытанием для режима".

Мали уже более десяти лет сталкивается с вооружёнными группировками, связанными с "Аль-Каидой" и террористической группировкой "Исламское государство", а также с туарегскими сепаратистами.

Военные во главе с Ассими Гоитой пришли к власти после переворотов 2020 и 2021 годов, обещая стабилизировать ситуацию, но обстановка в стране по-прежнему остаётся нестабильной.

В последние годы власти Мали делали ставку на поддержку российских наёмников, но также начали искать сближение с США. По данным Reuters, стороны обсуждают соглашение, которое позволит Вашингтону возобновить разведывательные полёты над территорией страны.

