"Атаман австралийских казаков" Бойков получил гражданство России

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство австралийцу Семёну Бойкову, который называет себя "атаманом австралийских казаков". Бойков уже более девяти месяцев живёт в генеральном консульстве России в Сиднее, где попросил укрытия. Прятаться в консульстве ему пришлось после стычки с противником войны в Украине.

В декабре 2022 года Бойков, придерживающийся прокремлёвской позиции, с 76-летним участником антивоенного митинга, проходившего перед сиднейской ратушей. Он толкнул пожилого австралийца так, что тот упал. Ему вызвали скорую помощь, Бойкова задержала полиция, но вскоре выпустила под залог. После этого он попросил защиты в консульстве России и ходатайствовал о предоставлении ему гражданства.