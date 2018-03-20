Полиция ведет поиск организатора взрывов в столице Техаса Остине

В первой половине дня в понедельник полиция призвала жителей столицы Техаса города Остин находиться внутри помещений и обращать особое внимание на любую доставленную к их дому посылку. Эти крайние меры предосторожности предприняты в ходе масштабного поиска человека или людей, которые установили в городе в последнее время четыре взрывных устройства.

Взрывы начались менее трех недель назад, с тех пор от них погибли два человека, четверо получили ранения. В результате последнего инцидента, происшедшего в воскресенье, от гвоздей, которыми была начинена бомба, пострадали два человека. Они привели ее в действие, наступив на почти невидимую растяжку. Оба госпитализированы со сравнительно тяжелыми ранениями.

Применение растяжки наводит полицию на мысль, что преступник выбирает своих жертв не целенаправленно, а случайно. Он закладывал взрывные устройства в контейнеры, напоминавшие почтовые бандероли, которые оставлял у входа в дом. Взрывной механизм срабатывал при открытии или перемещении контейнера.

Правоохранительные органы поначалу допускали, что мотивы преступлений могли быть расово-этнические, так как первые жертвы были латино и афроамериканцы. Однако два последних пострадавших — белые подростки.

В поисках преступника участвуют сотни полицейских и агентов ФБР. Вознагражение за информацию о его местонахождении увеличено до 115 тысяч долларов.