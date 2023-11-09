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Время Свободы

"Авдеевка – это два формата". ВСУ против 40 тысяч российских военных

Жители Авдеевки Лилия и Леонид отказались уезжать из родного города, несмотря на обстрелы
Жители Авдеевки Лилия и Леонид отказались уезжать из родного города, несмотря на обстрелы

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 ноября

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Время Свободы – Темы дня 09.11.2023
by Радио Свобода

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Украинские военные сообщают, что Россия не оставляет планов занять Авдеевку – город в Донецкой области;

В Федеральную прокуратуру Германии поступили три дела о преступлениях, совершенных российскими военнослужащими в Украине: подозрения касаются 21 командира;

Международная историческая конференция "Российский империализм": историки Аттила Колонтари и Ян Шумский рассуждают о том, почему Кремль проводит схожую с советской политику по отношению к окружающим Россию независимым государствам, несмотря на уроки прошлого;

Пражский фестиваль актуальной российской культуры Kulturus.

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