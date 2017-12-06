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Авдеевская промзона: на расстоянии броска гранаты

Авдеевскую промзону украинские силы заняли зимой прошлого года. Звуки разрывающихся снарядов там практически не замолкают: украинские военные и поддерживаемые Россией сепаратисты находятся друг от друга на расстоянии броска гранаты. Это означает почти прямой контактный бой.

"Как прошла ночь?" – спросили журналисты у командира украинского подразделения. "Спокойно", – ответил он. И добавил что противоположная сторона применяет лишь стрелковое вооружение и гранатометы. Это "обычная" ситуация для этой местности, где режим прекращения огня не соблюдается. Через некоторое время после беседы с командиром где-то вдали затарахтел пулемет. И такая картина – обыденность в Авдеевской промзоне. Журналисты Украинской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода побывали на передовых позициях украинской армии.
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Украинский солдат на позициях вблизи Авдеевки.
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Украинский солдат на позициях вблизи Авдеевки.

Пока земля еще не замерзла, военные интенсивно копают окопы и тоннели. Сейчас здесь &ndash; действительно &quot;окопная война&quot;. Противоборствующие стороны закапываются все глубже в землю - и украинские военные, и сепаратисты.
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Пока земля еще не замерзла, военные интенсивно копают окопы и тоннели. Сейчас здесь – действительно "окопная война". Противоборствующие стороны закапываются все глубже в землю - и украинские военные, и сепаратисты.

Журналисты попадают на позиции украинских военных. Все перемещения бегом. Потому что, как говорят солдаты, обстрел может начаться в любую секунду.
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Журналисты попадают на позиции украинских военных. Все перемещения бегом. Потому что, как говорят солдаты, обстрел может начаться в любую секунду.

Дамская комната здесь выглядит так.
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Дамская комната здесь выглядит так.

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