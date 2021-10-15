Авиакомпания Alitalia после 75 лет работы прекратила существование

Крупнейший итальянский авиаперевозчик Alitalia в четверг произвёл последние рейсы, после чего официально прекратил существование в рамках процедуры банкротства.

Компания была основана сразу после Второй мировой войны и просуществовала 75 лет, став одним из символов Италии. Большая часть её активов перешла созданной в процессе реорганизации компании Italia Transport Aereo (ITA). Ей передан и бренд Alitalia - за право его использовать компания заплатила 90 миллионов евро.

Последний рейс ныне ликвидированная авиакомпания совершила в четверг вечером по маршруту Кальяри-Рим.

Правительство Италии вложит в новую авиакомпанию более 1,5 млрд евро. При этом её штат существенно сократится - работу продолжит лишь четверть прежних сотрудников Alitalia. Профсоюзы протестуют против сокращений.

Alitalia была убыточной много лет и в последнее десятилетие находилась на грани банкротства. Почти половину её акций приобрела компания Etihad Airways. Однако на фоне падения доходов от авиаперевозок на фоне пандемии было принято решение о банкротстве авиакомпании.