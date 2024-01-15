Авиакомпания S7 сократит численность лётных экипажей в Москве, под сокращение также попадут сотрудники столичного офиса, сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, будут сокращены около 13% московского персонала, или 7% от числа всех сотрудников компании.

Причина такого решения руководства S7 - снижение числа рейсов из Москвы из-за простоя лайнеров Airbus A320 и Airbus А321neo. Это в свою очередь вызвано западными санкциями и невозможностью должным образом обслуживать самолёты - в частности в России не занимаются ремонтом двигателей, установленных на перечисленных сериях Airbus.

Ранее из-за этих сложностей S7 сократила зимнее расписание и временно припарковала около 20% лайнеров. Всего в парке компании сто пассажирских самолётов.

Ряд экспертов, опрошенных "Коммерсантом", считают, что в ближайшее время другие авиакомпании также начнут сокращать персонал из-за проблем с западными самолётами.

Больше новостей Радио Свобода: