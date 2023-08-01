Авиакомпания "Туркменистан" приостановила полеты в Москву

Авиакомпания "Туркменистан" объявила о том, что с 1 августа приостанавливает полёты из Ашхабада в Москву и обратно. Перевозчик объяснил такое решение "воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов". Об этом говорится на сайте компании.

После отмены рейсов в Москву для пассажиров авиакомпании будет доступен перелёт по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад.

В последнии три дня Москва дважды подверглась атакам беспилотников-самоубийц. В результате ударов были повреждены башни делового центра "Москва-Сити". Российские власти обвиняют в атаках Киев. Украинская сторона атаки, как правило, не комментирует. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ночной удар по комплексу "Москва-Сити", заявил, что атаки беспилотников по территории России будут происходить чаще.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что угроза Москве от ударов беспилотников очевидна, однако подчеркнул, что комментировать произошедшее может только министерство обороны.