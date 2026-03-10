Австралия дала убежище пяти футболисткам сборной Ирана

Пять футболисток женской сборной Ирана получили гуманитарные визы Австралии. Это позволит им остаться в стране и не возвращаться на родину, где им может грозить опасность после того, как на Кубке Азии они отказались петь национальный гимн.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил, что спортсменки перемещены в безопасное место.

По словам Берка, другим игрокам сборной также сообщили, что у них есть возможность получить гуманитарные визы. Пока им разрешили оставаться в Австралии.

Защита была предоставлена после того, как президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе и призвал дать футболисткам убежище. С аналогичными призывами выступили сын покойного шаха Ирана Реза Пехлеви, правозащитники, а также писательница Джоан Роулинг, автор книг о "Гарри Поттере".

2 марта женская сборная Ирана провела первый матч Кубка Азии, который проходил в Австралии. Во время исполнения национального гимна футболистки стояли молча, некоторые улыбались. В Иране это расценили как политический протест.

Ведущий государственного телеканала Мохаммад Шахбази призвал "строго" наказать спортсменок и назвал их "предателями военного времени".

Вместе с тем, некоторые правозащитники утверждают, что спортсменки оставили в Иране семьи, а у некоторых там остаются дети, которые могут оказаться в уязвимом положении.