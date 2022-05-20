Австралия и Канада сообщили о первых случаях оспы обезьян

В Австралии выявили первый случай заражения оспой обезьян. По данным медиков, заболел 40-летний житель штата Новый Южный Уэльс, накануне вернувшийся из Европы.
Впервые вирус также выявили в Канаде. Правительство сообщило о двух заболевших из провинции Квебек. Он вернулся из поездки в США.
Ранее вспышки оспы обезьян были зафиксированы в Испании и Португалии. До этого несколько случаев вирусной инфекции, которая редко встречается в Европе, обнаружили в Великобритании. Известно о заразившихся в Италии, Швеции и США.
- Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция. Она передаётся контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 6 до 16 дней, иногда до 21 дня. У инфицированного появляется сыпь, которая может быть болезненной. Обычно болезнь протекает в лёгкой форме и проходит сама за две-три недели.
- Коэффициент смертности при вспышках обезьяньей оспы составляет от одного до 10 процентов. Большинство летальных исходов приходится на более молодые возрастные группы.
- От болезни нет специального лечения и вакцины. Считается, что вакцинация от натуральной оспы обеспечивает профилактику от обезьяньей.
- Впервые болезнь выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго.
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