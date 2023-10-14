Австралия не одобрила признание аборигенов в конституции

Австралия не поддержала конституционное признание коренных народов на национальном референдуме.

Для признания референдума успешным требовалось, чтобы с предложением согласились как минимум четыре штата из шести и большинство принявших участие в референдуме. Хотя подсчёт голосов продолжается, то, что большинства достичь не удалось, стало ясно уже вскоре после закрытия участков. По последним данным, по меньшей мере в четырёх штатах избиратели отвергли предлагавшиеся изменения. В их поддержку проголосовали чуть более 40% избирателей.

Вопрос референдума был сформулирован так: "Предлагается закон: изменить Конституцию, чтобы признать коренные народы Австралии путём создания Голоса аборигенов и жителей островов Торресова пролива. Одобряете ли вы это изменение?" Австралийцам нужно было написать "да" или "нет".

"Голос" должен был стать постоянным консультационным органом в парламенте Австралии. Он бы давал "советы и консультации по вопросам, касающимся коренных народов".

Проведение референдума - первого в стране почти за 25 лет - было одним из пунктов программы правящей Лейбористской партии. Премьер-министр Энтони Албаниз признал неудачу и пообещал, что будут разработаны другие меры по защите прав аборигенов.

Аборигены - потомки тех, кто жил на континенте до европейской колонизации - составляют 3,8% населения Австралии. Они живут на территории страны около 60 тысяч лет, но не упоминаются в конституции и по большинству социально-экономических показателей являются самыми обездоленными людьми в стране.