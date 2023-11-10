Австралия предложила тувалийцам переезжать к себе – их страна тонет

Австралия предложила жителям тихоокеанского островного государства Тувалу переезжать на материк. Тувалу тонет из-за поднимающегося уровня моря, вызванного изменением климата.

По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, ежегодно в страну смогут прибывать по 280 тувалийцев. Он пообещал, что Австралия предоставит им "специальный путь" с доступом к своим услугам, который обеспечит тувалийцам достойную мобильность.

"Это отражает обстоятельства Тувалу как низколежащей страны, существованию которой изменение климата угрожает особо", – сказал Альбанезе.

Ранее в этом году команда НАСА по оценке уровня моря выяснила, что из-за глобального потепления уже к 2050 году значительная часть суши Тувалу и её важнейшие объекты инфраструктуры окажутся ниже уровня среднего прилива. Кроме того, исследователи обнаружили на Тувалу участки проседания суши.

Также в рамках союза фалепили – как назвали своё партнёрство стороны, что на языке тувалу означает добрососедство – Австралия направит дополнительные средства на расширение главного острова Тувалу, чтобы его жителям не пришлось покидать свои дома.

Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу, ранее известного как острова Эллис. Независимость государство получило в 1978 году. Численность его населения - около 11 тысяч человек.