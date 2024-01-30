Австралийская депутатка обвинила телеканал в сексуализации её образа

Австралийская депутатка Джорджи Перселл обвинила местный телеканал в "сексистском редактировании" своей фотографии. Телеканал извинился, сославшись на "автоматический фотошоп". Историю рассказывает The Guardian.

Для обложки сюжета об охоте на уток, против которой выступает Перселл, телеканал Nine News использовал фото депутатки, на котором, по сравнению с оригиналом, увеличена грудь и оголён живот.

Новостной шеф-редактор телеканала Хью Нейлон извинился перед Перселл за "графическую ошибку". По его словам, журналисты нашли фото депутатки в интернете и изменили его размер в Photoshop. "В ходе этого процесса Photoshop автоматически создал изображение, которое не соответствовало оригиналу", – утверждал Нейлон.

В ответ на это в компании Adobe, которой принадлежит Photoshop, заявили, что "любые изменения в изображении [Перселл] потребовали бы вмешательства и одобрения человека".

Комментируя ситуацию, Перселл отметила, что женщинам приходится иметь дело с "постоянной сексуализацией и объективизацией, которая сопровождается утечкой, искажением и созданием изображений с помощью искусственного интеллекта".

Перселл назвала инцидент "ещё одним примером дискриминации и барьеров, с которыми сталкиваются женщины в политике". "Давайте начистоту, с моими коллегами-мужчинами такого не происходит", – сказала депутатка.

Глава штата Виктория Джасинта Аллан, которая соседствует с Перселл на фото, призвала подумать, какой сигнал посылает этот случай – особенно молодым женщинам, которые видят искажённые образы каждый день.