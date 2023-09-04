Австралийские врачи преодолели 3000 километров, спасая больного учёного

Более трёх тысяч километров пришлось преодолеть спасателям и медикам из Австралии, чтобы спасти заболевшего члена полярной экспедиции. По сообщению CNN, один из исследователей на антарктической станции Кейси почувствовал себя плохо. Врач на станции пытался оказать ему помощь, но состояние учёного ухудшалось, и полярники вызвали помощь с континента.

Ледокол "Нуина" отправился из порта Хобарт в Тасмании и добрался до исследовательской станции за несколько дней. Ему пришлось преодолевать плотную ледяную толщу: в южном полушарии сейчас зима.

Когда судно подошло достаточно близко к берегу, с его борта вылетели вертолёты, которые доставили пациента на корабль. На борту был развёрнут госпиталь, в котором учёный, чьё имя не называется, будет перевезён в Австралию под надзором врачей.