Австрия предписала двоим дипломатам РФ покинуть страну до 19 марта

Министерство иностранных дел Австрии объявило о нежелательности пребывания на территории страны двоих сотрудников посольства РФ Вене и предписало им покинуть Австрию не позднее 19 марта.

Как сообщил в среду 13 марта МИД Австрии, оба российских дипломата совершали "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом". "Немецкая волна" отмечает, то такая формулировка, как правило, применяется в случаях, когда речь идет о деятельности в интересах спецслужб.

В российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва примет ответные меры на высылку российских дипломатов из Австрии.

В феврале 2023 года правительство Австрии уже выслало четверых российских дипломатов. Ещё четверо были выдворены в апреле 2022 года — в рамках скоординированного ответа Евросоюза на массовые убийства мирных жителей Бучи. В совершении этого злодеяния обвиняются российские войска.