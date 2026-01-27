Автократия и диктатура. Что стоит за запросом на "сильную руку"

России постоянно нужна "сильная рука", – считает большинство участников недавнего опроса Левада-центра. Что стоит за запросом на "сильного правителя" и что такое "сильная рука". Чем отличаются друг от друга недемократические типы правления и бывают ли экономически успешными авторитарные режимы