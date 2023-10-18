Автор "досье на Трампа": двое информаторов из России исчезли

Два жителя России, бывшие источниками так называемого досье на Дональда Трампа, составленного перед выборами президента США 2016 года Кристофером Стилом и ставшего предметом многочисленных споров, перестали с тех пор выходить на связь и "исчезли". С таким утверждением выступил сам Стил, бывший сотрудник британских спецслужб, во вторник в суде, который идёт в Великобритании по иску Трампа. Об этом пишет The Guardian.

Бывший президент США подал иск, обвинив компанию Стила Orbis Business Intelligence в незаконным использовании его личных данных и в нанесении ущерба его репутации. В досье, помимо утверждений о встречах представителей Трампа с российскими чиновниками, утверждалось, помимо прочего, что Трамп давал взятки российским представителям и нанимал проституток во время посещения Москвы. Эти, как и многие другие утверждения, содержавшиеся в досье, не были доказаны.

Стил в своём заявлении для суда утверждает, что комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, исследовавшая предполагаемые связи Трампа с Россией, сначала засекретила показания, которые дал её Стил, однако в последний день пребывания Трампа в должности президента 20 января 2021 года эти показания были рассекречены. В результате, как утверждает британский расследователь, личности нескольких российских источников были раскрыты, и "они столкнулись с различными последствиями", причём о двоих из тех, кто был источниками, "больше никто не слышал" и "никто их не видел". Имена этих людей Стил не называет, какие должности они занимали - не пишет. По мнению автора "досье", рассекречивание материалов серьёхно подорвало возможности американского правительства в деле вербовки новых информаторов в России.

Так называемое досье на Трампа, которое Стил составлял по заказу избирательного штаба его конкурента Хиллари Клинтон, было опубликовано только после выборов 2016 года, в которых Трамп победил. Комиссия Мюллера не нашла подтверждений многих утверждений досье, а также самого факта сговора его окружения с Россией, однако установила факты вмешательства России в выборы в США в пользу Трампа. В ФБР заявляли, что проводили расследование возможных связей Трампа с Россией, не основываясь на материалах досье.