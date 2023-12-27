Автор телеграм-канала "Калхозное безумие" приговорён к 14 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд назначил 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей автору телеграм-канала "Калхозное безумие" и бывшему администратору паблика "Она развалилась" Феликсу Елисееву. Его признали виновным в оправдании терроризма и госизмене . Решение было вынесено ещё 19 декабря, сообщает проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

Елисеева задержали и отправили под стражу в декабре 2022 года по обвинению в оправдании терроризма. Поводом для дела стали его посты в телеграме, в частности публикация от 31 марта 2022 года об ударе по нефтебазе в Белгороде.

В апреле 2023 года против него возбудили уголовное дело о госизмене. Липецкое управление ФСБ заявило о "задержании спонсора боевиков" и опубликовало видео, на котором Елисеев "признается" в том, что в феврале 2022 года он переводил деньги ВСУ. Следствие утверждало, что подсудимый при помощи криптовалюты перевел деньги гражданину Украины, которые затем потратили на покупку обмундирования и амуниции для десантно-штурмовых войск ВСУ. Знакомый Елисеева написал, что "зная бедность Феликса, уверен что там было рублей 300–500", сообщают правозащитники.

Елисеев рассказывал, что в СИЗО у него ухудшилось здоровье, он жаловался на отсутствие медицинской помощи.

По данным правозащитного проекта "Первый отдел", с начала 2023 года в российские суды поступило 63 дела по статье о госизмене, ещё семь дел – по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. В 37 случаях суды уже вынесли приговоры. Все они обвинительные.

Адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов полагает, что с начала года на самом деле было возбуждено более 100 дел о госизмене, и их количество продолжает расти. Государственной изменой, по словам правозащитника, стали признавать пересылку украинских новостей, перевод нескольких сотен рублей или желание уехать из страны. Отдельного внимания заслуживают провокации, поскольку это сигнал, что от ФСБ требуют показателей – больше людей, отправленных в лагеря за госизмену", – отмечает он.