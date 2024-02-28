Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Автора блога "Заметки детского врача" арестовали на десять суток

Сергей Бутрий
Сергей Бутрий

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток врача-педиатра и автора блога "Заметки детского врача" Сергея Бутрия, признав его виновным в нарушении статьи административного кодекса о возбуждении ненависти или вражды.

Поводом для протокола стало интервью Бутрия журналистке Катерине Гордеевой в марте 2023 года. Согласно экспертизе, которая легла в основу обвинения, в интервью педиатр высказался "против врачей, разделяющих ценности российского общества".

В протоколе также указано, что Бутрий процитировал строчку из песни Noize MC: "Хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу".

  • Сергей Бутрий стал известным благодаря своему блогу "Заметки детского врача", в котором он рассказывает о болезнях, которые переносят дети, а также борется с предрассудками взрослых. Общее число его подписчиков в соцсетях превышает 400 тысяч человек.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG