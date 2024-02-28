Автора блога "Заметки детского врача" арестовали на десять суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток врача-педиатра и автора блога "Заметки детского врача" Сергея Бутрия, признав его виновным в нарушении статьи административного кодекса о возбуждении ненависти или вражды.

Поводом для протокола стало интервью Бутрия журналистке Катерине Гордеевой в марте 2023 года. Согласно экспертизе, которая легла в основу обвинения, в интервью педиатр высказался "против врачей, разделяющих ценности российского общества".

В протоколе также указано, что Бутрий процитировал строчку из песни Noize MC: "Хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу".