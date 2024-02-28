Автора блога "Заметки детского врача" арестовали на десять суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток врача-педиатра и автора блога "Заметки детского врача" Сергея Бутрия, признав его виновным в нарушении статьи административного кодекса о возбуждении ненависти или вражды.
Поводом для протокола стало интервью Бутрия журналистке Катерине Гордеевой в марте 2023 года. Согласно экспертизе, которая легла в основу обвинения, в интервью педиатр высказался "против врачей, разделяющих ценности российского общества".
В протоколе также указано, что Бутрий процитировал строчку из песни Noize MC: "Хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу".
- Сергей Бутрий стал известным благодаря своему блогу "Заметки детского врача", в котором он рассказывает о болезнях, которые переносят дети, а также борется с предрассудками взрослых. Общее число его подписчиков в соцсетях превышает 400 тысяч человек.
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