Автора канала "Что делать" обвинили в создании экстремистского сообщества 

Томскому оппозиционному активисту Игорю Кузнецову, арестованному в сентябре по делу о склонении к массовым беспорядкам через телеграм-канал "Что делать", предъявлено новое обвинение - в создании экстремистского сообщества.

Его суть не раскрывается. Известно лишь, что обвинение было инициировано управлением ФСБ по Москве и Московской области.

Игоря Кузнецова арестовали в Томске в середине сентября после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму. По версии следствия, к беспорядкам через телеграм-канал "Что делать" призывали как минимум 11 человек из семи регионов России.

Позже Кузнецова перевели из томского СИЗО в Москву.

За две недели до возбуждения дела автора телеграм-канала "Что делать" Дмитрия Чебанова и четверых его соратников задержали в Москве при попытке вывесить баннер на здании Центрального детского магазина. Чебанова приговорили тогда к 15 суткам ареста за неповиновение полиции. Сейчас он - так же, как и его соратники - находится в СИЗО.