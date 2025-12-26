Авторов сатирического шоу "Наливкин" приговорили к 6 годам условно

Авторов сатирического проекта "Наливкин" – режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова – приговорили к шести годам лишения свободы условно по уголовному делу о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, сообщает "Коммерсант".

Обвинение запрашивало 14 лет колонии строгого режима для каждого.

Уголовное дело в отношении Клочкова и Вавилова возбудили из-за эпизода "Виталий Наливкин предотвратил теракт". В нем вымышленный руководитель исполкома Уссурийска Виталий Наливкин пытается обезвредить подозрительную сумку на автобусной остановке из гранатомета, но случайно уничтожает баннер с предвыборной агитацией партии "Единая Россия", а потом и саму остановку. Невредимой остается только сумка, в которой чиновник обнаруживает 25 килограммов моркови. Ролик был опубликован в сентябре 2021 года.

В съемках использовался бутафорский гранатомет, который не нанес никакого ущерба. Авторы проекта вину не признали.