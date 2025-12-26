Авторов сатирического шоу "Наливкин" приговорили к 6 годам условно

Авторов сатирического проекта "Наливкин" – режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова – приговорили к шести годам лишения свободы условно по уголовному делу о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, сообщает "Коммерсант".
Обвинение запрашивало 14 лет колонии строгого режима для каждого.
Уголовное дело в отношении Клочкова и Вавилова возбудили из-за эпизода "Виталий Наливкин предотвратил теракт". В нем вымышленный руководитель исполкома Уссурийска Виталий Наливкин пытается обезвредить подозрительную сумку на автобусной остановке из гранатомета, но случайно уничтожает баннер с предвыборной агитацией партии "Единая Россия", а потом и саму остановку. Невредимой остается только сумка, в которой чиновник обнаруживает 25 килограммов моркови. Ролик был опубликован в сентябре 2021 года.
В съемках использовался бутафорский гранатомет, который не нанес никакого ущерба. Авторы проекта вину не признали.
- Ранее в интервью Сибирь.Реалии Клочков рассказывал, что следователи изъяли у съемочной команды даже муляжи оружия, которые свободно продаются в магазинах.
- В сентябре 2021 года суд арестовал на 10 суток Ларису Кривоносову, актрису шоу, участвовавшую в пародии на пресс-секретаря МВД Ирину Волк. Первоначально сообщалось, что ее признали виновной в незаконном ношении формы сотрудника полиции, однако позже в МВД пояснили, что речь об уклонении от административного надзора. В октябре актрисе присудили три месяца колонии общего режима.
- В октябре 2024 года умер актер Андрей Неретин, который исполнял роль Виталия Наливкина. Как писали телеграм-каналы, он испытывал большие проблемы не только со здоровьем, но и с финансами после того, как съемки шоу о Наливкине прекратились из-за уголовного дела.