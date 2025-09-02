Avtozak LIVE. Как один поход на митинг положил начало проекту

Показать больше Свернуть

Как один поход на митинг в 2019 году привёл к появлению большого нишевого медиа для освещения протестов в России. Как журналисты и правозащитники документируют государственное насилие и ведут базу политических преследований. И почему проект Avtozak LIVE сейчас оказался на грани закрытия

Гость подкаста:

Максим Кондратьев, основатель проекта Avtozak LIVE

У Avtozak LIVE остались обязательства перед адвокатами почти на миллион рублей. Проект объявил сбор на выплаты защитникам. Помочь можно по ссылкам в этом посте.



